Travolto da un'auto mentre attraversa la strada: il 16enne ricoverato in Pediatria

E' ricoverato nel reparto di Pediatria dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena il 16enne rimasto ferito lunedì pomeriggio in un incidente stradale in via Pandolfa. Il giovane è stato travolto da una "Chrevolet", condotto da una 61enne, che procedeva in direzione di via Bertini. L'impatto è stato particolarmente violento, col minorenne che ha riportato diverse ferite tra cui al capo e al volto.

Vista la gravità, è giunta sul posto l'elimedica giunta da Ravenna, atterrata in una vicina piazzola, che ha caricato il giovane e lo ha trasportato al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Il giovane non ha mai perso conoscenza anche durante le prime fasi di soccorso e non è in pericolo di vita.

Per ricostruire la dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale. L'incidente è avvenuto nei pressi del deposito autobus di "Start Romagna" e resta da chiarire se stesse attraversando o meno sulle strisce.