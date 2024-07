Travolto dal migliore amico mentre attraversa la strada, 27enne ancora in pericolo di vita

E' ancora in coma in un letto del reparto di Rianimazione dell'ospedale Bufalini di Cesena. Le condizioni vengono definite stabili dai medici, anche se restano gravissime e in pericolo di vita. E' l'aggiornamento su Samir Artoum, 27 anni, il ragazzo di Santa Sofia investito nella notte tra sabato e domenica, tra le 2.30 e le 3, sulla strada provinciale del Bidente, a pochi passi dalla piazza centrale e dal ponte del paese. Il ragazzo è stato investito da un 21enne, che era alla guida di una Ford Fiesta, il suo migliore amico.

I due si erano salutati poco prima, poi il 21enne è partito in macchina e il 27enne si è incamminato a piedi. Il conducente del veicolo ha fatto quindi poche decine di metri per effettuare un'inversione di marcia in un punto in cui era più facile fare la manovra. Ritornando quindi sulla corsia opposta ha falciato Artoum, santasofiese di origine marocchine, proprio mentre stava attraversando la strada nelle vicinanze delle strisce pedonali. Il 27enne è stato sbalzato prima sul parabrezza del veicolo, poi dietro l'auto e infine ha battuto la faccia contro l'asfalto. Circa una decina di metri di volo. L'impatto gli ha causato fratture, traumi ed ematomi alla testa. Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravi.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

Sul posto si sono portati nell'immediatezza tanti ragazzi che stavano frequentando una festa in un bar lì vicino, da cui anche i due giovani coinvolti nell'incidente erano da poco usciti. Uno dei presenti avrebbe anche visto parte dell'incidente: giratosi subito dopo l'impatto ha visto l'amico "volare" in terra. La scena potrebbe essere stata ripresa anche dalle telecamere di una banca che si trova proprio di fronte al punto dell'impatto. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.