Sbalzato dopo lo scontro con un'auto: paura in via Correcchio per un 44enne

Contemporaneamente al drammatico schianto mortale in A14, si è verificato un altro sinistro nel quale è rimasto ferito uno scooterista. Il fatto è avvenuto lunedì mattina, intorno alle 11, in via Correcchio. Per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, il malcapitato, classe 1976, è stato tamponato da un'auto, condotta da una trentenne. A seguito dell'impatto il conducente del due ruote è sbalzato dal mezzo, rovinando sull'asfalto e riportando un trauma cranico.

Soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, è stato trasportato col codice di massima gravità, ma non in pericolo di vita, al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.

Foto di repertorio