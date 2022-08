Resta schiacciata dalla sua auto contro un muro: persona liberata dai Vigili del Fuoco

Poteva avere tragiche conseguenze l'incidente stradale avvenuto nella tarda serata di lunedì, nel territorio di Portico di Romagna, in via Monte Busca. Erano circa le 22 quando, per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri, una persona è rimasta schiacciata dalla propria utiliaria, una "Kia Picanto", contro un muro. Per liberarla sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Forlì ed una squadra del distaccamento Volontario di Modigliana. Completata l'operazione, la persona è stata affidata al personale sanitario di Romagna Soccorso per le cure del caso, che ha provveduto al trasporto all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Non è in pericolo di vita.