Tosco Romagnola, scontro frontale con un bus con studenti all'incrocio con lo 'stradone' per Forlì: grave un 30enne

Un trentenne in gravi condizioni, trasportato d'urgenza con l'elimedica al "Bufalini" di Cesena. E' questo il bilancio di uno scontro frontale verificatosi nella prima mattinata di martedì, intorno alle 7.30, lungo la Statale Tosco Romagnola, in corrispondenza dell'intersezione con Via Del Partigiano, la Provinciale 56 che collega Forlì con Castrocaro. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, l'automobilista - alla guida di una "Opel Corsa" si stava immettendo dalla Provinciale 56 lungo la Tosco Romagnola in direzione di Rocca San Casciano, impattando contro un autobus del trasporto scolastico, con a bordo una ventina di studenti della vallata del Montone, che procedeva verso Forlì.

L'urto è stato particolarmente violento, col giovane che ha riportato gravi conseguenze fisiche. Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118, che hanno operato inizialmente con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Per accelerare le operazioni di soccorso è stato richiesto l'intervento dell'elimedica da Ravenna, atterrrata nell'aiuola adiacente l'incrocio. Il ferito è stato quindi stabilizzato e caricato a bordo del velivolo giallo, che ha puntato la prua in direzione del nosocomio cesenate. Fortunatamente non è in pericolo di vita. Nessuna conseguenza fisica per il conducente del bus e gli studenti, che hanno proseguito il loro viaggio verso gli istituti scolastici di Forlì a bordo di un altro autobus. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi di legge, con i Carabinieri a coordinare la viabilità.