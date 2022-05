Ancora un incidente sulla Circonvallazione di Forlimpopoli: scontro con un'auto, ferito centauro

Ancora un incidente stradale sulla Circonvallazione di Forlimpopoli, teatro il 30 aprile scorso di un incidente con esito mortale in uno scontro tra due auto. Questa volta a riportare la peggio è stato un motociclistica. Il fatto è avvenuto mercoledì sera, intorno alle 22. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, effettuata dagli agenti della Polizia Stradale di Forlì (presenti sul luogo del sinistro anche i Carabinieri), il centauro stava percorrendo in sella ad una "Suzuki" l'arteria in direzione di Cesena, quando, giunto all'altezza dell'intersezione per Forlimpopoli - San Pietro ai Frati (chilometro 39), si è scontrato con una "Fiat 500", condotta da una donna, che dalla direzione opposta stava effettuando una manovra di svolta a sinistra.

Nello schianto il conducente del due ruote è rovinato sull'asfalto, riportando lesioni. Soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, è stato trasportato all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Ferita anche l'automobilista, trasportata all'ospedale di Forlì. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che ha provveduto a mettere in sicurezza la moto, dalla quale fuoriusciva del carburante. A seguito del sinistro non si sono verificate particolari ripercussioni alla circolazione stradale poichè il traffico era scarso. E' il secondo grave incidente che vede coinvolto un motociclista nel Forlivese. Lunedì scorso, in viale dell'Appennino, ha perso la vita Matteo Buscherini, 49 anni, figlio di Arnaldo, titolare della concessionaria "Buscherini Moto" e fratello del pluricampione motociclistico italiano Otello, morto tragicamente al Mugello il 16 giugno del 1976.

Nelle foto il luogo del sinistro e l'intervento dei soccorritori