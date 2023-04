E' al vaglio agli agenti della Polizia Locale di Forlì la dinamica di un brutto incidente stradale verificatosi venerdì mattina, intorno alle 9.30, in via Minarda. Per cause in fase d'accertamento un'utilitaria è uscita dalla sede stradale, finendo nel fossato che costeggia la carreggiata ruote all'aria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estrarre dall'abitacolo le due persone che si trovavano a bordo ed affidarle alle cure dei sanitari di "Romagna Soccorso". I feriti, dopo esser stati stabilizzati, sono stati trasportati all'ospedale.

Le principali notizie

Schianto col camion in autostrada, muore 60enne

Taccheggiatore arrestato

Da ottobre 2025 limitazioni per i diesel Euro 5

Unieuro, la vigilia del match contro Treviglio

La passione per il pianoforte da una piccola città ucraina fino a Forlì

Via Crucis nel territorio

Donna aggredita e rapinata