Paura in un cantiere sull'A14: auto finisce contro un furgone della manutenzione, poi si ribalta nella scarpata

Poteva avere conseguenze drammatiche il brutto incidente stradale verificatosi nella tarda serata di martedì, poco prima delle 22, lungo il tratto forlivese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto, all'altezza del chilometro 90 carreggiata sud. Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Sottosezione di Pieveacquedotto della Polizia Stradale di Forlì, una "Fiat 500" ha colpito un furgone della manutenzione stradale, presente in zona per un cantiere. L'utilitaria, dopo la collisione, è finita nella scarpata che costeggia la carreggiata, ribaltandosi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia. Fortunatamente l'automobilista nessuna grave conseguenza fisica nonostante l'entità dell'impatto, mentre non è rimasto coinvolto alcun manutentore. I Vigili del Fuoco hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza della "500", evitando lo sviluppo di un possibile incendio. A seguito del sinistro si è reso opportuno deviare il traffico su due corsie, ma, data l'ora, non vi sono state particolari ripercussione.