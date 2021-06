Paura in A14: perde il controllo del camion cisterna nella rampa d'uscita e si ribalta nella scarpata

Camionista ferito dopo uno schianto lungo l'autostrada Bologna-Taranto all'altezza del casello di Forlì. L'incidente si è verificato lunedì pomeriggio, poco prima delle 17, nella rampa d'uscita in carreggiata nord. Per cause in fase d'accertamento alla Polizia Autostradale, l'autotrasportatore ha perso il controllo del camion cisterna sul quale viaggiava, sfondando il guardrail e finendo nella scarpata profonda circa sei metri. Nell'impatto il mezzo pesante ha perso la cisterna in vetroresina, rimasta lungo la sede stradale, mentre la motrice si è ribaltata, arrestandosi col muso piantato nel fossato.

Il ferito, che non ha mai perso conoscenza, è stato estratto dalle lamiere dell'abitacolo accartocciato dai Vigili del Fuoco, che hanno operato con manovre speleo alpino fluviale per riportarlo fino alla strada, impiegando una particolare tipologia di barella detta "Toboga". A quel punto è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 che hanno operato con un'ambulanza, l'auto col medico a bordo e l'elimedica, atterrata nei pressi del centro commerciale "Globo". Dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato con l'elicottero di "Romagna Soccorso" al "Maurizio Bufalini" di Cesena. La circolazione non ha subìto particolari ripercussioni.