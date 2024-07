Scontro tra due auto in A14, una finisce ruote all'aria: un ferito. Disagi in direzione sud

E' di un ferito il bilancio di un incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio di giovedì lungo il tratto forlivese dell'A14 Bologna-Taranto, in direzione sud. Per cause in fase d'accertamento alla Polizia Autostradale, sono venuti a collisione due veicoli all'altezza del chilometro 81+300, uno dei quali è finito ruote all'aria a seguito dello scontro. Le condizioni del ferito non sarebbero gravi. A seguito del sinistro si sono venuti a formare circa 4 chilometri di coda.