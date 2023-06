Autotreno si ribalta, il camionista estratto dai Vigili del Fuoco: schianto sulla rampa dell'A14

Incidente stradale nella tarda serata di giovedì, poco prima della mezzanotte, all'altezza del casello autostradale di Forlì. Un mezzo pesante si è cappottato lungo la rampa di accesso all'A14, in direzione nord. La dinamica del sinistro è al vaglio agli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di viale Roma, che hanno provveduto ad estrarre dalla cabina dell'autotreno l'autotrasportatore ferito, per poi affidarlo alle cure del personale sanitario del 118. Successivamente i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo, che nello schianto, conclusosi col ribaltamento sul fianco sinistro, ha occupato il centro della carreggiata.