Altro incidente in A14 nella mattinata caotica: scontro tra due mezzi, furgone esce di strada

Altro incidente nel tratto forlivese dell'A14 dopo quello all'altezza del chilometro 74 con tanto di ribaltamento e incendio di un autotreno. Si è trattato di uno scontro tra due veicoli, avvenuto lunedì mattina alle 11 all'altezza del chilometro 82, nei pressi dal casello di Forlì, direzione Bologna. A seguito dell'impatto un furgone è uscito dalla sede stradale, finendo nel fosso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Forlì-Cesena e di Rimini insieme al personale sanitario del 118, che ha operato anche con l'elimedica, atterrata nei pressi del sinistro in un fondo agricolo. Il ferito, dopo esser stato estratto dall'abitacolo e stabilizzato, è stato trasportato in ospedale con un codice di media gravità. Gli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Forlì ha proceduto ai rilievi di legge per chiarire la dinamica del sinistro. Inevitabili i rallentamenti alla circolazione stradale.

MATTINATA DI INCIDENTI IN A14: FURGONE FINISCE FUORI STRADA