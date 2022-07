Terribile schianto in A14 con cappottamento e principio d'incendio: 4 feriti all'alba

Un'improvvisa perdita di controllo, lo schianto, il cappottamento ed un principio d'incendio. E' la brutta dinamica di un incidente stradale verificatosi alle prime luci dell'alba di domenica lungo l'A14 Bologna-Taranto, in corrispondenza del casello di Forlì. Ad occuparsi dei rilievi di legge gli agenti della Polizia Stradale di Faenza. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la perdita di controllo della vettura è avvenuta all'altezza del chilometro 81, poco prima della corsia d'immissione.

L'auto, che procedeva lungo l'A14 direzione nord, è schizzata contro il guard-rail, disintegrando l'anteriore per poi finire ruote all'aria. Tempestivo l'arrivo dei soccorsi. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere il principio di incendio sviluppatosi e a collaborare con il personale di Romagna Soccorso, intervenuto sul posto con 4 ambulanze e 2 automediche, nell'assistenza dei quattro feriti. Ques'ultimi sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Lievi le ripercussioni al traffico vista l'ora. Presente in loco anche il personale di Autostrade per l'Italia.