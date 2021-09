Ancora un incidente sulle strade della Romagna: scontro in A14 tra un camion e un'auto, due feriti gravi

Continua il periodo nero sulle strade della Romagna. E' di due feriti il bilancio di un incidente stradale verificatosi lungo l'autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Forlì e Faenza, in corrispondenza del chilometro 72 carreggiata nord. Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Sottosezione di Pieveacquedotto della Polizia Stradale di Forlì, sono venuti a collisione un'auto ed un mezzo pesante con rimorchio tra le prime due corsie.

A seguito dell'urto la peggio l'hanno riportata i due occupanti della vettura, estratti dai Vigili del Fuoco. I feriti sono poi stati affidati alle cure del personale sanitario di "Romagna Soccorso", che hanno operato con due ambulanze e l'elimedica. Uno dei due è stato trasportato al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena, mentre per l'altro non c'è stato nulla da fare, con lesioni mortali. A seguito del sinistro si sono verificati rallentamenti alla circolazione stradale, con code anche di 5 chilometri.