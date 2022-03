Perde il controllo, l'auto si schianta: dramma in A14, 37enne muore tra le lamiere

Sciagura stradale nel cuore della nottata tra giovedì e venerdì lungo il tratto romagnolo dell'autostrada A14 Bologna-Taranto, al confine tra i territori di Forlì e Faenza. Un 37enne di nazionalità marocchina ha perso la vita in un'uscita autonoma che non ha coinvolto altri mezzi, mentre la passeggera, una connazionale di 30 anni e che si trovava al suo fianco, ha riportato gravi lesioni. Il dramma si è consumato intorno alle 4.50, lungo la carreggiata nord, all'altezza del chilometro 71+800.

La coppia viaggiava a bordo di una "Audi A4", quando, per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Autostradale di Forlì, il conducente ha perso il controllo della vettura, finendo fuori della sede stradale. L'A4, senza controllo, ha percorso una cinquantina di metri fuori dalla sede stradale, prima di impattare in un fossato e rimbalzare nella vicina area di sosta, posta sotto il cavalcavia di via Corleto. Nello schianto l'auto si è ridotta ad un ammasso di rottami e per l'automobilista non c'è stato nulla da fare.

Immediata la richiesta d'aiuto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze, l'auto col medico a bordo e l'elimedica dotata di visori notturni giunta da Bologna ed i Vigili del Fuoco del comando di Forlì, che hanno estratto dalle lamiere oltre alla vittima anche la ferita. La donna, dopo esser stata stabilizzata, è stata trasportata col codice di massima gravità al "Bufalini" di Cesena.