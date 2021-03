Predappio, auto si schianta contro un albero sulla Provinciale del Rabbi: feriti fratello e sorella

Coppia di anziani fratelli in ospedale a seguito di un incidente stradale. Il fatto è avvenuto nella prima mattinata di venerdì, intorno alle 7.30, lungo la Provinciale 3 del Rabbi, all'altezza del cimitero di San Cassiano. Per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri, l'auto a bordo della quale viaggiavano fratello e sorella è fuoriuscita dalla sede stradale, impattando contro un albero che costeggia la carreggiata per poi rimbalzare in corsia.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, affiancati dai Vigili del Fuoco del comando di viale Roma, che hanno provveduto ad estrarre i feriti dall'abitacolo. La peggio l'ha riportato l'uomo, trasportato con un politrauma all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Non è in pericolo di vita. Lesioni non gravi per la donna.