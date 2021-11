Schianto all'alba, gli occupanti dell'auto rimasti incastrati nell'abitacolo

Uno schianto tremendo quello avvenuto nella prima mattinata di domenica a Forlì, all'incrocio tra le vie campo di Marte e Medaglie d'oro, dove si sono scontrati una Fiat Punto e un furgone con gli occupanti dell'utilitaria rimasti incastrati tra le lamiere. Il sinistro è avvenuto intorno alle 6.30 quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia Municipale, i due mezzi sono venuti a collisione. Ad avere la peggio sono stati padre e figlio, che si trovavano sulla Punto, rimasti bloccati nell'abitacolo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarli e affidarli alle cure dei sanitari arrivati sul posto con l'ambulanza. Nonostante la violenza dell'impatto, entrambi hanno riportato lesioni non gravi e sono stati trasportati al pronto soccorso di Forlì.