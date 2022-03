Scontro frontale contro un camioncino: auto distrutta, paura per la conducente

Brutto incidente stradale nella prima mattinata di lunedì in via Spreti, a Casemurate. Per cause in fase d'accertamento agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale di Forlì, sono venuti a collisione un autocarro di un'azienda edile ed una "Ford Fiesta". Il primo mezzo, condotto da un 40enne straniero, stava procedendo in direzione della Cervese, quando si è scontrato frontalmente con l'utilitaria a bordo della quale si trovava una settantenne forlivese. Nell'impatto, particolarmente violento, la peggio l'ha riportata la conducente dell'auto. La richiesta d'intervento è giunta poco prima delle 9. Soccorsa dai Vigili del Fuoco, che hanno operato con tre mezzi e dai sanitari del 118, è stata trasportata all'ospedale di Forlì per le cure del caso. Durante le fasi di stabilizzazione non ha mai perso conoscenza. Illeso il 40enne.

