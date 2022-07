Paura sulla Bidentina: si schianta contro un platano e carambola nel fosso

Paura mercoledì mattina lungo la Bidentina per un incidente stradale all'altezza di San Colombano. Per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Meldola, la conducente di una "Renault Clio", ha perso improvvisamente il controllo dell'auto mentre procedeva da Meldola verso sud, schiantandosi prima contro un platano per poi finire di rimbalzo nel fossato a margine della corsia opposta.

L'allarme ai sanitari del 118 è giunto intorno alle 13. Sul posto il personale di Romagna Soccorso ha operato con un'ambulanza e l'elimedica, affiancati dai Vigili del Fuoco, che hanno proceduto alla messa in sicurezza della vettura. La donna, cinquantenne, dopo esser stata stabilizzata, è stata trasportata col codice di media gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. La viabilità è stata regolata dagli agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.

Nelle foto i soccorsi del 118