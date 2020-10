Schianto contro un'auto in fase di svolta: motociclista trasportato con l'elimedica al Bufalini

Caricato a bordo dell'elimedica e trasportato al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Un centauro è rimasto ferito nel primo pomeriggio di mercoledì in un incidente stradale verificatosi in via Pandolfa, a poche centinaia di metri dal Foro Boario. L'uomo, un cinquantenne, stava percorrendo l'arteria in sella ad una "Kawasaki" proveniente da via Ravegnana. Giunto all'altezza del deposito autobus di "Start Romagna", è impattato contro una "Volkswagen Golf", condotta da un uomo, proveniente dalla direzione opposta, impegnata in una manovra di svolta a sinistra per immettersi in un parcheggio.

Il motociclista non è riuscito ad evitare l'improvviso ostacolo, schiantandosi contro la fiancata laterale destra della vettura, sbalzando dalla "due ruote" e rovinando sull'asfalto, riportando un trauma cranico. Intorno alle 14.30 è partita la richiesta d'intervento al 118: nell'epicentro dello schianto i sanitari sono giunti con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, ma è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso per accelerare le operazioni di soccorso. L'elicottero giallo, dopo aver sorvolato l'area del Foro Boario, è atterrato in un campo in via Macero Sauli.

Il motociclista, dopo esser stato stabilizzato, è stato caricato a bordo del velivolo di soccorso, che è decolatto dopo una decina di minuti con la prua puntata verso il "Bufalini" di Cesena. Fortunatamente non è in pericolo di vita, ma il trauma cranico riportato nello schianto ha richiesto ulteriori accertamenti clinici al nosocomio specializzato appunto in traumi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico: per ricostruire la dinamica del sinistro hanno operato gli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese.