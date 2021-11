Schianto contro un albero sulla Provinciale del Rabbi: 32enne trasportato d'urgenza al Bufalini

Ancora un grave incidente sulle strade del Forlivese dopo quello di mercoledì pomeriggio sulla Bidentina, con due persone ferite. Lo schianto è avvenuto nella tarda serata di mercoledì, poco prima della mezzanotte, a San Cassiano in Pennino, nel territorio comunale di Predappio, lungo la Provinciale 3 del Rabbi, nel tratto che prende il nome di viale della Libertà. Per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri della Compagnia di Meldola, un 32enne ha perso il controllo della vettura a bordo della quale viaggiava, impattando contro un albero.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estrarre il ferito dall'abitacolo ed affidarlo ai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Il giovane è stato quindi trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.