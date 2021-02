Perde il controllo dell'auto e si schianta in un fossato: vigilante in prognosi riservata

L'uomo è stato poi portato, incosciente, all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità, dove si trova ricoverato in prognosi riservata

E' stato trasportato col codice di massima gravità all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena un vigilante forlivese di 60 anni, rimasto ferito nel cuore della nottata tra domenica e lunedì in un incidente stradale verificatosi nel ravennate in via Trova. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Cervia e Milano Marittima, l'uomo, stava percorrendo l'arteria da San Bartolo verso Forlì, quando, nell'affrontare una curva a sinistra, ha perso il controllo della "Fiat Grande Punto" sulla quale viaggiava, finendo nel fossato che costeggia la carreggiata.

L'allarme è stato lanciato intorno all'1 da un altro vigilante che, fortunatamente, stava transitando, notando la vettura incidentata. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, insieme ai Vigili del fuoco di Ravenna che hanno estratto il ferito dall'auto. L'uomo è stato poi portato, incosciente, all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Foto di Massimo Argnani