Rocambolesco schianto in via Punta di Ferro: auto cappotta davanti al punto vaccini anticovid

Ha attirato l'attenzione di chi si trovava all'ingresso della Fiera di Forlì in attesa della chiamata alla vaccinazione anti-covid l'incidente verificatosi martedì mattina poco dopo le 12.30 in via Punta di Ferro. Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Locale, una "Fiat Panda" è finita ruote all'aria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estrarre dell'abitacolo della vettura ribaltata la persona rimasta ferita, per poi affidarla alle cure dei sanitari di Romagna Soccorso.

Dopo esser stata stabilizzata, la persona è stata trasportata all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" per le cure del caso. Il personale del 115 ha provveduto poi alla messa in sicurezza della vettura incidentata. Il traffico è stato coordinato con senso unico alternato e non ha subìto particolari rallentamento