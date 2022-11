Pauroso schianto al primo mattino: autogru ruzzola nel campo e finisce ruote all'aria

Pauroso incidente stradale nella prima mattinata di mercoledì lungo la Provinciale 9 Ter, tra l'abitato di San Zeno e il comune di Premilcuore. L'episodio è avvenuto intorno alle 7.30: per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri, il conducente di una autogru ha perso il controllo del mezzo, finendo ruote all'aria nel campo agricolo che costeggia la carreggiata. Fortunatamente per l'autotrasportatore nessuna conseguenza fisica. Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo ed i sanitari del "Romagna Soccorso".