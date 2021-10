Mentre torna a casa da scuola si scontra con un furgone in svolta: 13enne trasportato al Bufalini con l'elimedica

E' quanto accaduto nel primo pomeriggio di venerdì, intorno alle 13.30, in via Consolare, ai Romiti

Incidente per un ragazzino al ritorno a casa da scuola. E' quanto accaduto nel primo pomeriggio di venerdì, intorno alle 13.30, in via Consolare, ai Romiti. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, il giovane, 13 anni di nazionalità cinese, stava percorrendo la ciclabile che costeggia l'arteria in direzione della Cava per tornare a casa dopo la mattinata scolastico. Improvvisamente non si sarebbe accorto di un furgone che stava effettuando una manovra di svolta per un'area privata, andando ad impattare contro uno pneumatico.

A seguito dell'urto il 13enne è rovinato dalla bici, battendo il capo. Immediata la richiesta d'intervento alla sala operativa del 118, che ha attivato un'ambulanza, l'auto col medico a bordo e l'elimedica giunta da Ravenna. Sempre cosciente, il ragazzino non ricordava dell'incidente, motivo per il quale i sanitari si sono voluti sincerare per ulteriori approfondimenti clinici. Caricato a bordo dell'elicottero giallo, è stato trasportato al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.