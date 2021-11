Schianto sulla Bidentina, impatto contro un muretto: soccorso di notte con l'elimedica

La Bidentina teatro di un incidente stradale nella tarda serata di martedì, intorno alle 23, nella zona di Galeata. Per cause in fase d'accertamento alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, un'utilitaria, condotta da uomo, è impattata contro un muretto, riportando un trauma facciale e toracico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a soccorrere la persona ferita ed affidarla alle cure dei sanitari del 118. Per accelerare i soccorsi è stato richiesto l'intervento dell'elimedica equipaggiata per i voli notturni, per il trasporto all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.