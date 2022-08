Schianto contro un albero sulla Bidentina: ferita trasportata al Bufalini con l'elimedica

Schianto sulla Bidentina nella tarda mattinata di martedì. Una donna è stata trasportata con l'elimedica al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena a seguito di un incidente avvenuto intorno alle 12.45 lungo la Provinciale 4 del Bidente, all'altezza di San Colombano. L'automobilista viaggiava in direzione monte, quando, per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri, ha perso il controllo della vettura, una "Volkswagen Polo", schiantandosi contro un albero.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estrarre la ferita dall'abitacolo ed affidarla alle cure dei sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza, l'auto col medico a bordo e l'elimedica giunta da Ravenna. Dopo esser stata stabilizzata la ferita, che non ha mai perso conoscenza, è stata trasportata al nosocomio cesenate con l'elicottero giallo. A seguito del sinistro l'arteria è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi di legge e le operazioni di soccorso.