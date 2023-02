Gravissimo incidente sulla Bidentina, scontro frontale tra un'auto ed un camion: circolazione deviata

Gravissimo incidente stradale nella prima mattinata di lunedì lungo la Bidentina, nell'abitato di Galeata. Si tratta di uno scontro frontale tra un'auto ed un mezzo pesante, con la vettura che procedeva in direzione valle il camion verso monte. Sul posto sono confluiti i mezzi di soccorso. Il tratto interessato dal sinistro è stato chiuso alla circolazione stradale: a Meldola, in corrispondenza dell'incrocio in direzione di Rocca Delle Caminate, la Polizia Locale ha deviato verso Predappio la maggior parte dei veicoli che procedevano in direzione Santa Sofia

Seguiranno maggiori informazioni