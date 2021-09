Dopo lo scontro all'incrocio le auto si schiantano nel fosso: paura a Branzolino, arriva anche l'elimedica

Una presunta mancata precedenza, lo scontro tra due auto e lo schianto nel vicino fossato. Ennesimo schianto sulle strade del Forlivese. Il fatto è avvenuto nella prima mattinata di martedì, poco dopo le 7, a Branzolino in corrispondenza dell'intersezione tra via 13 Novembre 1944 e via Minarda. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una "Renault Megane" station wagon stava percorrendo via 13 Novembre in direzione Forlì, quando, per cause in fase d'accertamento agli agenti del reparto Infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, si è scontrata con una "Fiat Panda" condotta da una 34enne.

A seguito dell'impatto entrambe le auto sono carambolate nel fossato a margine della strada. Inizialmente si è temuto il peggio: sul posto i sanitari del 118 hanno operato con due ambulanze, l'auto col medico a bordo e l'elimedica giunta da Ravenna, affiancati dai Vigili del Fuoco giunti con l'autogru. Fortunatamente gli occupanti della "Renault" sono usciti indenni dall'impatto, mentre la donna ha riportato lesioni di media gravità con trasporto in ospedale in ambulanza.