Improvviso malore innesca la carambola lungo la via per la Tangenziale: un'auto finisce ruote all'aria, due feriti

E' verosimilmente un malore ad aver innescato martedì mattina un rocambolesco incidente stradale lungo via Sarajevo, l'arteria che collega via Monte San Michele con la Tangenziale di Forlì. Lo schianto, la cui dinamica è al vaglio agli agenti della Polizia Locale di Forlì, si è verificato poco dopo le 8.30. Secondo una prima ricostruzione dei fatti ad accusare l'improvviso malessere è stata la conducente di una "Citroen", la quale ha perso poi il controllo della vettura finendo contro altre due che stavano sopraggiungendo. A seguito della collisione una di queste, una "Fiat Panda" condotta da una donna, si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due ambulanze ed i Vigili del Fuoco. Il personale di "Romagna Soccorso" ha poi provveduto a trasportare le due ferite all'ospedale per le cure del caso. Nel frattempo la 'bretella' di collegamento alla tangenziale è stata chiusa al traffico, con l'uscita numero 3 per via Gorizia-quartiere Pianta temporaneamente interdetta alla circolazione.