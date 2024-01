Ancora incidenti, pauroso cappottamento in serata: conducente estratto dall'abitacolo dai Vigili del Fuoco

Ancora un incidente sulle strade del Forlivese. L'ultimo in ordine di tempo si è verificato nella prima serata di lunedì in via Cellaimo, nel comune di Bertinoro. Per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri, un automobilista ha perso il controllo della vettura sulla quale viaggiava, finendo ruote all'aria. L'allarme alla sala operativa dei Vigili del Fuoco è giunto intorno alle 19. Sul posto il personale del 115 del comando di viale Roma ha provveduto ad estrarre dall'auto ribaltata il conducente, per poi affidarlo alle cure dei sanitari di "Romagna Soccorso" che hanno provveduto a trasportarlo in ospedale per le cure del caso.

