Rocambolesco schianto sulla Cervese, scontro con un furgoncino: auto finisce nel fosso e si ribalta

Paura venerdì mattina, poco prima delle 10, lungo la Cervese, nella zona di Casemurate, nel tratto rettilineo a poche centinaia di metri dallo svincolo dell'E45. Per cause in fase d'accertamento agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale, sono venuti a collisione un furgone ed un'auto, con quest'ultima finita ruote all'aria nel fossato che costeggia la carreggiata, direzione mare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei messi. Nonostante la dinamica, nessuno dei conducenti ha riportato lesioni. La circolazione stradale è stata temporaneamente rallentata, ma senza particolari disagi, e regolata con senso unico alternato.