L'auto sbanda alla rotonda e piomba contro la vetrata di un negozio

Rocambolesco schianto venerdì pomeriggio in corrispondenza della rotonda tra via Decio Raggi e via Campo di Marte. Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Locale di Forlì, una "Ford Focus" è uscita di strada finendo la sua corsa contro lo stabile di una attività commerciale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere l'automobilista ferito e una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell'edificio coinvolto. Non si segnalano danni strutturali.