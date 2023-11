Tangenziale chiusa per oltre un'ora a San Martino in Strada per un tamponamento: un ferito

Si è reso necessario la chiusura di un tratto di tangenziale, direzione autostrada, nella zona di San Martino in Strada per un incidente verificatosi nel primo pomeriggio di venerdì, intorno alle 14. Si è trattato di un tamponamento tra due veicoli: è stato uno dei conducenti a richiedere l'intervento dei soccorsi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, hanno operato gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di legge. La superstrada è rimasta chiusa fino alle 16 circa per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione del veicolo incidentato e i rilievi di legge. Uno dei feriti è stato trasportato all'ospedale col codice di media gravità.