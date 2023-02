Tragedia sulla Bidentina, scontro frontale tra un'auto e un camion: muore sul colpo un giovane

La Bidentina torna a macchiarsi di sangue. Sciagura stradale nella prima mattinata di lunedì lungo la Provinciale 4 che collega la pianura forlivese con la vallata del Bidente. Il dramma si è materializzato intorno alle 8, alle porte di Galeata, mentre la vittima si stava recando al lavoro. Per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri (sul posto hanno operato i militari di Civitella, Galeata e Premilcuore), si sono scontrati frontalmente un'auto con a bordo un 21enne di Galeata ed un mezzo pesante.

Secondo quanto ricostruito, la vettura, una "Fiat Punto", procedeva in direzione valle, mentre il camion - adibito al trasporto di animali vivi - verso monte. Nel drammatico urto il giovane ha perso la vita sul colpo, mentre non ha riportato conseguenze fisiche l'autotrasportatore. I soccorritori giunti sul luogo della tragedia non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del conducente della "Punto". I Vigili del Fuoco, che hanno operato con due squadre, hanno proceduto all'estrazione del corpo del ragazzo e alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni: chi proveniva da monte da Santa Sofia, mentre chi arrivava da valle ha trovato deviazioni all'altezza di Monte Vescovo. A coordinare la viabilità la Polizia Locale insieme al personale dell'Arma. Una sciagura che riapre il dibattito sulla pericolosità dell'arteria montana.