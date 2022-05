Perde il controllo del camioncino e si schianta contro un albero: trasportato al Bufalini con l'elimedica

Ha perso il controllo dell'autocarro, dotato di carrello elevatore, sul quale viaggiava, scartando improvvisamente a destra e schiantandosi contro un albero che costeggia la carreggiata. Grave incidente giovedì pomeriggio lungo la Lughese, all'altezza del civico 88. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il conducente, un operaio edile di 50 anni, stava percorrendo l'arteria in direzione del forese, quando, per cause in fase d'accertamento alle forze dell'ordine (presenti Carabinieri e Polizia Locale), è finito fuori dalla corsia, impattando contro il tronco di un arbusto. Il 50enne è stato soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'elimedica, per poi esser trasportato all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Sul posto, per la messa in sicurezza del mezzo, anche i Vigili del Fuoco.