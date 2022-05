Schianto in moto contro un’auto alla curva di Tontola: è grave

Schianto in moto domenica pomeriggio lungo la Provinciale 3 del Rabbi, alla curva di Tontola. Il fatto è avvenuto intorno alle 16,30: secondo una prima ricostruzione dei fatti, il centauro stava percorrendo l’arteria, quando, per cause al vaglio alle forze dell’ordine, ha perso il controllo del mezzo, impattando contro un’auto che proveniva dalla direzione opposta. A seguito dell’impatto il motociclista è rovinato sull’asfalto. Immediata la richiesta d’intervento del 118, che ha operato un’ambulanza e l’elimedica. Il ferito è stato soccorso e trasportato al Bufalini per le cure del caso. Per le operazioni di soccorso e rilievi la strada è stata chiusa per circa un’ora.