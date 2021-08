Schianto in moto in A14, nessun altro mezzo coinvolto: ferito un 53enne

Schianto in moto nel tardo pomeriggio di sabato lungo il tratto forlivese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto. Per cause in fase d'accertamento agli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Forlì (distaccamento di Pieveacquedotto), un 53enne è incappato in una caduta in corrispondenza del chilometro 83 direzione Bologna. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi.

L'allarme alla sala operativa del 118 è giunto intorno alle 19. Sul posto sono intervenuti i sanitari di "Romagna Soccorso" con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo. Dopo le prime cure e valutazioni del caso, il ferito è stato trasportato al trauma center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.