Schianto in moto sulla Provinciale del Rabbi: coppia resta ferita

Paura lunedì pomeriggio per una coppia di motociclisti incappata in un incidente stradale lungo la Provinciale del Rabbi, nel territorio di Predappio. I due stavano percorrendo l'arteria in direzione Predappio, quando, per cause in fase d'accertamento alle forze dell'ordine, la moto è finita fuori strada. Nell'impatto la peggio l'ha riportata la passeggera, trasportata all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena per traumi ad un arto inferiore. Lievi lesioni per il conducente.

