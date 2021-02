Schianto in rotonda, auto finisce ribaltata: due feriti

Incidente in rotonda all'ora di punta. Lo scontro tra due auto è avvenuto nella rotonda tra via Cervese e via Bertini, nel punto in cui si immette via Napoleone Bonaparte. Pochi minuti prima delle 18 sono entrati in collisione due mezzi, a quanto sembra per una mancata precedenza. Una delle due auto è finita ribaltata sul tetto a seguito dello schianto, la cui dinamica è al vaglio della Polizia Locale, che proprio lì di fronte ha il suo comando. Sul posto anche le ambulanze del 118, mentre non si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, in quanto entrambi i conducenti non erano incastrati nell'abitacolo incidentato. Sono state portate al Pronto Soccorso dell'ospedale Morgagni-Pierantoni con ferite lievi. Notevoli i disagi alla circolazione, dato anche l'orario di traffico intenso.