Schianto in Tangenziale all'altezza del quartiere San Benedetto: un ferito grave

Brutto incidente stradale nel tardo pomeriggio di martedì, poco dopo le 17, lungo la Tangenziale di Forlì. Secondo una prima ricostruzione, si tratta di un'uscita autonoma avvenuta all'altezza del chilometro 2+700, all'altezza dell'uscita numero 2, quella del quartiere San Benedetto. Al momento dello schianto la pioggia stava cadendo con una certa insistenza. L'auto, una Peugeot 308, percorreva la carreggiata da Faenza verso Forlì. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente.

Nell’impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, una persona è rimasta gravemente ferita, si tratta di un uomo di 64 anni. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. La riapertura alla normale circolazione è stata comunicata dall'Anas intorno alle 19.