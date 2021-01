Schianto in Tangenziale: auto urta la cuspide dello svincolo e finisce ruote all'aria

Schianto in Tangenziale in corrispondenza dello svincolo per Castrocaro, a San Martino in Strada. L'incidente si è verificato sabato mattina, intorno alle 12.30, in direzione Meldola, all'altezza dell'uscita numero 12. Per cause in fase d'accertamento alla Polizia Locale, il conducente ha perso il controllo dell'auto sulla quale viaggiava, urtando la cuspide per poi cappottarsi ruote all'aria lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.