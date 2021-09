Schianto in via Bidente tra uno scooter ed un furgoncino, il militare è ricoverato in Rianimazione

La prognosi è riservata. E' in ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena il soldato del 66esimo Reggimento Trieste di stanza in viale Roma a Forlì rimasto gravemente ferito nel tardo pomeriggio di martedì in un incidente stradale in via Bidente, nella zona di Magliano. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, il militare, 41 anni residente a Meldola, stava percorrendo in scooter via Bidente in direzione collina per rincasare, quando, per cause in fase d'accertamento, si è scontrato con un quadriciclo che si stava immettendo da via Crocetta. A seguito dell'impatto, lo scooterista è rovinato sull'asfalto, riportando gravi lesioni, per poi esser trasportato con l'elimedica al Trauma Center del nosocomio cesenate. Lesioni di media gravità invece per il conducente dell'altro mezzo, 70enne.