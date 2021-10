Schianto in viale Roma, auto abbatte la segnaletica di un distributore di carburante

Sabato di incidenti a Forlì. Dopo quello che ha visto coinvolto un suv ribaltato nel fosso intorno alle 12.45, un altro sinistro si è verificato nella città mercuriale, questa volta nella centralissima via Emilia che in quel tratto prende il nome di viale Roma. Poco dopo le 14, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, una Toyota si è schiantata contro l'insegna del distributore IP, abbattendola. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Forlì, distanti poche decine di metri dal luogo dell'impatto: i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l'auto e l'insegna crollata a terra nello scontro. Non ci sono feriti, anche se per sicurezza sul posto era intervenuta anche un'ambulanza del 118 e i Carabinieri per i rilievi di rito.