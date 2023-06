Perde il controllo del monopattino e finisce contro un trattore fermo allo stop: 16enne in gravi condizioni

Trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena dopo un incidente col monopattino. Il fatto è avvenuto lunedì pomeriggio, intorno alle 16, nella periferia di Forlì, lungo via La Carlina, all'altezza dell'incrocio con via Somalia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, effettuata dagli agenti del reparto infortunistica della Polizia Locale, il minorenne stava percorrendo sul mezzo via La Carlina, quando, nell'affrontare la svolta a destra per via Somalia, ha colpito un trattore che si trovava fermo allo stop.

A seguito dell'impatto il 16enne è sbalzato dal mezzo, carambolato nel fossato che costeggia la carreggiata. Immediato l'allarme al 118. Sul posto i sanitari sono intervenuti anche con l'elimedica, atterrata nei pressi del luogo del sinistro. Il ferito è stato stabilizzato e caricato sul velivolo di "Romagna Soccorso", che ha poi puntato la prua verso il nosocomio cesenate specializzato in traumi. Da chiarire le cause che hanno innescato la perdita di controllo del monopattino. Il giovane si trovava sul mezzo sprovvisto di casco.