Perde il controllo del monopattino e batte con violenza la testa sull'asfalto: è in prognosi riservata

E' ricoverato in prognosi riservata all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Incidente stradale nel cuore della nottata tra lunedì e martedì in viale Bolognesi, all'altezza del civico 104. Un uomo di 44 anni è carambolato malamente sull'asfalto dopo aver perso il controllo del monopattino sul quale stava viaggiando. Le cause della perdita di controllo del mezzo sono al vaglio ai Carabinieri di San Martino in Strada, che hanno proceduto ai rilievi di legge.

Il ferito ha riportato un trauma cranico facciale nell'impatto con l'asfalto. Soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, è stato trasportato col codice di massima gravità al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. I medici si sono inizialmente riservati la prognosi per tenere monitorato il trauma. Secondo quanto ricostruito dagli uomini dell'Arma, non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Si tratta di una caduta autonoma, le cui cause sono in via d'accertamento.