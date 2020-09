La Bidentina si macchia di sangue: schianto contro un albero, perde la vita sotto gli occhi della fidanzata

Una giovane vita spezzata. Un giovane di 26 anni è deceduto in un incidente stradale verificatosi nella tarda serata di sabato lungo la Bidentina, a San Colombano. Il dramma si è consumato intorno alle 23.30. Andrea Severi si trovava a bordo di una Audi insieme alla fidanzata di 19 anni. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della stazione di Meldola, che hanno proceduto ai rilievi di legge, stavano percorrendo l'arteria in direzione Meldola, da monte verso valle.

Improvvisamente, per cause ancora in fase d'accertamento, Severi ha perso il controllo del mezzo: l'auto è finita fuori strada, schiantandosi contro un platano che costeggia la carreggiata. L'impatto è stato terribile, con la vettura completamente distrutta nella parte anteriore. Il 26enne è deceduto praticamente sul colpo. E' stata la compagna, che ha riportato ferite non gravi, a dare l'allarme al 118. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed i sanitari di "Romagna Soccorso" con due ambulanze e l'auto col medico a bordo, ma per il 26enne non c'era più nulla da fare.

La giovane è stata invece trasportata col codice di massima gravità per dinamica al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. Non è in pericolo di vita. Severi, figlio di un agente di polizia in pensione, lascia un fratello ed una sorella.