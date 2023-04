Il camion sbanda e si schianta contro il guard-rail: 60enne muore durante il trasporto in ospedale

Un'altra vita spezzata sulle strade. La vittima è Kais Mattoussi, autotrasportatore tunisino di 60 anni residente a Forlì, deceduto giovedì pomeriggio in uno schianto avvenuto lungo il tratto piacentino dell'A1 Milano-Napoli in corrispondenza del chilometro 78 sud, nella zona di Chiaravalle, tra la Complanare di Piacenza e Fidenza. La dinamica del sinistro è al vaglio agli agenti della Polizia Stradale di Parma, che hanno proceduto ai rilievi di legge.

Per cause ancora in fase d'accertamento, il mezzo pesante sul quale viaggiava, dopo aver sbandato, è impattato contro il guard rail, per poi mettersi di traverso sulla carreggiata. Il camionista è stato soccorso dai Vigili del Fuoco e dai sanitari del 118, che hanno operato anche con l'elicottero di Parma: fin da subito le sue condizioni sono apparse e nel tragitto verso il Maggiore di Parma è deceduto.

Le principali notizie

Taccheggiatore arrestato

La passione per il pianoforte da una piccola città ucraina fino a Forlì

Via Crucis nel territorio

Donna aggredita e rapinata