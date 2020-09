Camion si schianta contro un'auto e innesca un tamponamento a catena: dramma in A14, un morto e diversi feriti

E' di una giovane vittima e diversi feriti il bilancio di un tamponamento a catena lungo il tratto forlivese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto, che ha coinvolto un mezzo pesante e tre auto. Il dramma si è consumato intorno alle 11 all'altezza del chilometro 83 direzione nord. In quel momento la circolazione procedeva a singhiozzo per il traffico particolarmente intenso. Per cause ancora in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Autostradale di Forlì, un camion a rimorchio, adibito al trasporto di legname, ha colpito violentemente una "Volkswagen T-Roc" che la precedeva.

Il mezzo pesante si è intraversato, occupando due corsie, mentre l'auto è stata spinta contro un'altra vettura, la quale a sua volta si è schiantata contro una "Fiat 500 L" con il solo conducente a bordo. Nella collisione la "T-Roc" si è ridotta ad un ammasso di rottami, irriconoscibile. A bordo vi erano diverse persone. Una di queste, che viaggiava come passeggero, ha perso la vita sul colpo. Nella seconda vettura coinvolta vi erano cinque persone, che rientravano dalle vacanze: tre sono uscite indenni, mentre altre due, ultrasettantenni, sono state trasportate col codice di massima gravità in ospedale, ma non in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con quattro ambulanze, l'auto col medico a bordo e l'elimedica, poi rientrata operativa. Ad affiancare il personale di "Romagna Soccorso" vi erano anche i Vigili del Fuoco. Per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli incidentati si è formato un lungo serpentone di auto, che procedeva nella corsia di sorpasso. Le code hanno raggiunto i nove chilometri. In alternativa è stato consigliato ai viaggiatori di uscire a Cesena nord con rientro a Forlì dopo aver percorso la via Emilia. Code per curiosi anche nella corsia opposta.

La mattinata è stata caratterizzata da un altro incidente, questa volta nel territorio ravennate di Solarolo, con diversi feriti non gravi. Anche in questo caso si sono formate lunghe code in entrambe le carreggiate, con disagi in direzione nord, dove l'incolonnamento ha superato gli otto chilometri.