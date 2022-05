Sciagura in viale dell'Appennino, moto impatta contro un'auto che va a fuoco: centauro perde la vita

Un terribile impatto, un principio d'incendio. Una vita spezzata. Sciagura stradale lunedì mattina in viale dell'Appennino, all'altezza dell'incrocio con via Alessandro Pertini, l'arteria che conduce al Parco Urbano. A perdere la vita un motociclista di 45 anni a seguito di una collisione contro una "Kia". Il dramma si è materializzato poco dopo le 10.30. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'auto stava percorrendo viale dell'Appennino in direzione del centro di Forlì, quando, per cause in fase d'accertamento alla Polizia Locale, è avvenuto lo scontro contro una moto che proveniva dalla direzione opposta.

Nell'urto il centauro è sbalzato dal mezzo, rovinando sull'asfalto. La disperata corsa dei sanitari del 118, che hanno operato con due ambulanze e l'auto col medico a bordo, non è servita purtroppo per salvare la vita al motociclista. Nell'urto si è sviluppato anche un principio d'incendio nel vano motore della vettura, spento dai Vigili del Fuoco. L'arteria è stata chiusa alla circolazione stradale per consentire le operazioni di soccorso e rilievi del sinistro.

Seguiranno maggiori informazioni